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Россияне рассказали, сколько им необходимо зарабатывать для счастья

Анна Назайкина
08:44 03.05.2022
По итогам исследования было установлено, что дороже всего свое счастье оценили москвичи — им нужно 230 тысяч рублей в месяц.
Россияне рассказали, сколько им необходимо зарабатывать для счастья
© Фото: Andrea Piacquadio, Pexels
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Месячный доход, который граждане РФ считают достаточным для того, чтобы почувствовать себя счастливыми, с ноября пошлого года возрос почти на пять процентов и на данный момент составляет рекордные 190 тысяч рублей, передает РБК со ссылкой на исследование экспертов сервиса по поиску работы и подбору сотрудников.

Было отмечено, что показатель прошлого года стал наиболее высоким за всю историю наблюдений сервиса начиная с 2015 года. Напомним, что семь лет назад для счастья среднестатистическому россиянину было нужно 175 тысяч рублей. Запросы граждан РФ также увеличились, если сравнивать с ноябрем 2021 года — 190 против 178 тысяч рублей.

Также по итогам исследования было установлено, что дороже всего свое счастье оценили москвичи — им нужно 230 тысяч рублей в месяц. Вторую и третью строчку заняли жители Владивостока «205 тысяч рублей) и Ростова-на-Дону (200 тысяч рублей).

Ранее в РФ был увеличен минимальный размер оплаты труда. В настоящий момент он составляет 13 890 рублей. 

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