В России увеличили минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 13 890 рублей. Такое решение на заседании в среду принял Совет Федерации.

В текущем году МРОТ равен 12 792 рублям.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», - сказано в законе.

В конце ноября Владимир Путин предложил на следующий год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличив его на 8,6%. По России прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц.