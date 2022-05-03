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«Враг не обманет»: командир батареи С-300 рассказал, как обнаруживают украинские «Точки-У»

08:17 03.05.2022
Военнослужащий ВС РФ рассказал, что без человека данная система не может полноценно функционировать - для верного решения необходим профессионал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские системы противоздушной обороны уничтожили ракету «Точка-У» над Луганской Народной Республикой. ВСУ хотели ударить ей по мирным жителям одного из населенных пунктов. Благодаря расчетам С-300 этого не произошло.

Командир батареи комплекса С-300 Алексей рассказал «Звезде», что без человека данная система не может полноценно функционировать - для грамотного решения необходим профессионал.

«Без человека данная система работать не сможет. Она все видит, все сопровождает, но для принятия правильного решения необходим человек. Они пытаются идти на малых высотах, производить маневрирование и идти по рельефу местности, но у нас есть все средства для их обнаружения и поэтому враг нас не обманет», - пообещал командир батареи комплекса С-300 Алексей.

Позиций С-300 в районе проведения специальной военной операции сотни. Расчеты регулярно меняют место дислокации. При этом ЗРК, несмотря на то, что оснащен самой современной аппаратурой, требует от военнослужащих высокого уровня профессионализма, чтобы отличить беспилотные летальные аппраты, ракеты и авиацию противника от ложных целей.

Материал подготовили Владислав Кустов и Анна Назайкина.

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