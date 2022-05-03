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Охота на «Точку-У»: кадры работы комплекса С-300 на Украине

Владислав Кустов
05:40 03.05.2022
Современное оборудование и многоопытные расчеты комплексов С-300 позволяют выполнять задачи по противовоздушной обороне на заданных рубежах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Комплекс С-300 успешно развенчивает миф о том, что «Точку-У» сбить крайне сложно. На днях ВСУ запустили ее по очередному поселку Луганской Народной Республики, но она снова не долетела. Бойцы всматриваются в десятки точек на радаре. Большая часть из них - птицы и плотные облака. Профессионализм зенитчиков в том, чтобы различить среди них вражеские беспилотники, ракеты и авиацию.

«Без человека данная система работать не сможет. Она все видит, все сопровождает, но для принятия правильного решения необходим человек. Они пытаются идти на малых высотах, производить маневрирование и идти по рельефу местности, но у нас есть все средства для их обнаружения и поэтому враг нас не обманет», - пообещал командир батареи комплекса С-300 Алексей.

Таких позиций С-300 в районе проведения спецоперации сотни. Расчеты постоянно меняют место дислокации. Работа комплекса - лишь пазл в большой мозаике противовоздушной обороны. Все сигналы отсюда поступают в командный пункт. Там и складывается полная картина обстановки в небе. Там же принимают решение, какая батарея ПВО должна пустить ракету по цели.

Очень часто, говорят зенитчики, противник пытается их обмануть. Запускает так называемые «шары» - дроны пустышки. Цель - спровоцировать бойцов и обнаружить тем самым позиции ПВО. Но за все время спецоперации профессионалы ни разу на провокации не поддались. Зато реальных целей сбиты уже сотни.  

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