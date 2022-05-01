«Газпром» нарастил поставки газа в Китай почти на 60%

По данным Gas Infrastructure Europe, сейчас европейские газохранилища заполнены на менее чем на 10%.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром” увеличила поставки газа в Китай. Прирост объема поставок в КНР за первые четыре месяца 2022 года выше почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-центре холдинга.

«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация - прим. ред.). Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%», - говорится в сообщении.

В «Газпроме» отметили, что, по данным Gas Infrastructure Europe, заполненность газохранилищ в Европе составление 6,9 млрд куб. м., в то время как для выхода на целевой уровень 90% от общего объема требуется еще около 56 млрд куб. м. газа.

«Восполнение запасов газа в ПХГ Европы - очень серьезный вызов. Учитывая в том числе суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Китае проанализировали предпринятый Москвой шаг в ответ на недружественные действия западных стран и введенные ими санкции. Так, постановка перед фактом - платить за российский газ в российских рублях - возымела свои результаты.