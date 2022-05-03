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Военнослужащие ВС РФ оказали медпомощь жителям Харьковской области и доставили 40 тонн гуманитарного груза

05:20 03.05.2022
В регион было доставлено более 40 тонн грузов.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную гуманитарную помощь в Харьковскую область. В сопровождении военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 40 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для мирных жителей региона.

В населенные пункты доставлены продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь, необходимой помощью обеспечиваются семьи с детьми.

Сообщается, что во время разгрузки грузовиков военные врачи оказали медицинскую помощь местным жителям. Во время консультаций граждане также получили необходимые лекарства. Военнослужащие завезли медикаменты в больницы Харьковской области, где крайне нуждаются в препаратах.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие привезли гуманитарную помощь в разрушенный бомбежками и обстрелами ВСУ город Изюм. Отмечается, что кроме средств личной гигиены, бытовой химии и продуктов питания гуманитарный конвой доставил и детские игрушки.

Материал подготовили Максим Цепков и Николай Баранов.

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