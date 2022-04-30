МО: РФ на Украину доставила 16,8 тысячи тонн гуманитарного груза

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Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлены 16 805,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Об этом заявил Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению Минобороны, проведена 941 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки - восемь в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 316,8 тонны гуманитарной помощи.

«30 апреля 2022 г. проводятся 10 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 320 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания», - заявил представитель военного ведомства.

Ранее в Минобороны заявили о поражении 17 военных объектов Украины в течение дня высокоточными ракетами Вооруженных сил России. Согласно заявлению официального представителя МО РФ, в частности, ВС РФ поразили пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня украинский вооруженных сил, подчеркнули в министерстве.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов