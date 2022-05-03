Семнадцать человек погибли: кадры последствий ДТП с бензовозом и автобусом под Ровно

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Утверждается, что в аварии участвовали три машины - бензовоз, пассажирский автобус и легковушка. Причины ДТП выясняются. Трасса «Киев-Чоп», на участке которой произошла авария, перекрыта. Уточняется. что авария произошла примерно в 19:30 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области Украины произошло столкновение грузовика, перевозившего легковые автомобили, и международного автобуса. В результате ДТП автобус загорелся. По данным украинской полиции, один человек погиб.