Семнадцать человек погибли: кадры последствий ДТП с бензовозом и автобусом под Ровно
Как сообщается, автобус с пассажирами врезался в бензовоз.
© Фото: «Политика страны», Telegram
В украинском городе Ровно в районе села Сытное Дубенского района произошло крупное ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли 17 человек, шестеро получили ранения. Об этом сообщает агентство «Политика страны» в Telegram со ссылкой на Национальную полицию Украины.
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