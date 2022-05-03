Густой черный дым: как выглядит «Азовсталь» после нарушения режима тишины украинскими боевиками

По территории завода 3 мая работала российская артиллерия и авиация.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Густой черный дым поднимается с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Весь день в городе не стихают звуки боя, передает с места событий корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Видно, как над заводом "Азовсталь" поднимается густой черный дым. Националисты сорвали режим прекращения огня», - рассказывает он.

По территории завода 3 мая работала российская артиллерия и авиация. Ранее боевики нацбатальона «Азов»*, воспользовавшись режимом прекращения огня, вышли на огневые позиции, а также пытались прорваться с территории со стрелковым оружием.

Корреспондент «Звезды» также показал, как выглядит сейчас торговый центр в Мариуполе, где оборудовали казарму националисты. Боевики покидали место в спешке и бросили на месте иностранные боеприпасы.