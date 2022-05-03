ВС РФ провели три гуманитарные акции в ДНР и Херсонской области
Российские военнослужащие провели три гуманитарные акции в Донецкой народной республике и Херсонской области. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«За истёкшие сутки проведены три гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 87 тонн гуманитарной помощи», - сказал он.
Михаил Мизинцев отметил, что 3 мая силами российских военных было организовано пять гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передаётся 195 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.
Ранее стало известно, что военнослужащие ВС РФ оказали медпомощь жителям Харьковской области и доставили более 40 тонн гуманитарного груза. В регион доставили продовольствие и предметы первой необходимости.