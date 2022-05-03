В МВД Германии посоветовали немцам сделать запас продуктов и медикаментов

Глава МВД ФРГ порекомендовала ознакомиться со списком, в котором указан необходимый продуктовый набор на одного человека в чрезвычайной ситуации на десять дней.

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Жителям Германии стоит задуматься о запасе продуктов, лекарств и предметов первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации. С таким заявлением выступила глава МВД Германии Ненси Фэзер.

«Если электричество пропадет на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов», - сказала она в интервью газете Handelsblatt.

Министр отметила, что государственные меры гражданской обороны должны затрагивать не только технические вопросы, но и запасы продовольствия и лекарств. Фэзер порекомендовала ознакомиться с перечнем МВД по защите граждан, в котором описаны все необходимые меры в случае чрезвычайного положения.

Ранее СМИ сообщили, что в Германии жителям не гарантировали тепло в квартирах следующей зимой. Утверждается, что часть населения столкнется со значительными дополнительными расходами на оплату отопления.