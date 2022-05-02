СМИ: в Германии жителям не гарантировали тепло в квартирах следующей зимой
Гендиректор жилищной компании в Германии Рольф Бух заявил, что не может гарантировать своим клиентам тепло в квартирах следующей зимой. Об этом сообщает издание Spiegel.
«Политики по всей Европе регламентировали, что в случае возникновения дефицита газоснабжения частные потребители будут отключены в последнюю очередь», - добавил Бух, отметив, что Германия не сможет быстро уйти от поставок российского газа.
Он отметил, что часть жителей столкнется со значительными дополнительными расходами на оплату отопления. В интервью изданию он также выразил обеспокоенность энергетическим кризисом из-за украинской ситуации.
«Для некоторых съемщиков жилья они могут достигнуть суммы, равной двухмесячной арендной платы», - отметил Рольф Бух.
Ранее в Германии заявили, что решение Запада заморозить российские активы негативно отразится на торговых отношениях в Европе. Подчеркивалось, что особым приоритетом должно быть возобновление экономических связей для облегчения мирных переговоров.