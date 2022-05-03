Новым командующим силами НАТО в Европе стал генерал с научной степенью по России

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Генерала США Кристофера Каволи назначили новым командующим силами НАТО в Европе. Данное заявление было опубликовано на официальном сайте Пентагона.

По сообщению министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина, командующий заменит Тода Уолтерса, который занимал этот пост в течение трех лет. Назначение генерала на новую должность было подписано американским президентом Джо Байденом.

Отмечается, что военачальник изучал РФ, свободно владеет русским, итальянским и французским языками, имеет научную степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета. Кристофер Каволи возглавляет американские сухопутные силы в Европе и Африке.

Ранее в СМИ появилась информация о планах НАТО дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. Журналисты из Китая отметили, что эти действия будут предприниматься Штатами, чтобы упрочить положение США в мире.