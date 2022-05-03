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Путин заявил Макрону об открытости Москвы к диалогу с Киевом, несмотря на его неготовность

Анна Касаткина
16:23 03.05.2022
Президент России изложил коллеге принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями.
Путин заявил Макрону об открытости Москвы к диалогу с Киевом, несмотря на его неготовность
© Фото: Panoramic, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Российская сторона по-прежнему открыта к диалогу с Украиной, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе. Об этом в телефонном разговоре сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону российский лидер Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частотности, Путин рассказал Макрону о ходе специальной военной операции, об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами гражданских лиц на заводе «Азовсталь» в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем 26 апреля.

Президент России обратил внимание на то, что Евросоюз игнорирует факты военных преступлений со стороны украинских силовиков, массированные обстрелы ими населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители.

«Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», - заявили в Кремле.

В разговоре лидеры также затронули тему глобальной продовольственной безопасности. Возникшая угроза в этой сфере связана, прежде всего, санкциями западных стран, а логистическая и транспортная инфраструктура должны функционировать бесперебойно, подчеркнул Путин.

В финале беседы стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о приверженности Москвы продолжению переговоров с Киевом. Однако, как отметил министр, процессу мешают подстрекательские действия западных стран.

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