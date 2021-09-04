Международный автобус сгорел после ДТП на Украине

В Житомирской области Украины произошло столкновение грузовика, перевозившего легковые автомобили, и международного автобуса. В результате ДТП автобус загорелся. По данным украинской полиции, один человек погиб.

Также сообщается о 11 пострадавших. Отмечается, что автобус ехал из Польши в Мариуполь. Все пассажиры транспортного средства - украинцы, сообщили правоохранители.

Ранее крупная авария произошла в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Пятнадцать человек погибло, еще один травмирован.