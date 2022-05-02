МО РФ: Россия эвакуировала из Украины, ДНР и ЛНР 200 тысяч детей

© Фото: Минобороны России

Россия эвакуировала почти 200 тысяч детей с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик. Всего же границу пересекли уже 1 092 137 человек. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины эвакуированы 11 550 человек, всего с начала специальной военной операции - уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 - дети», - сказал в ходе брифинга.

Кроме этого, по словам Мизинцева, украинские радикалы продолжают удерживать мирное население насильно, граждане ищут способы эвакуироваться в Россию. Представитель МО РФ также напомнил, что в субъектах России продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для эвакуированных. Пункты полностью оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что военные ВСУ и боевики оборудовали опорные пункты в школах в Днепре, Краматорске, Славянске и Николаеве. Кроме того, в семи украинских портах остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина