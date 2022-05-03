Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России

Ближайшие заседания Совета ЕС по данному вопросу запланированы на 10 и 16 мая.

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа разрабатывает шестой пакет санкций в отношении России. По его словам, кроме банков и нефтяного импорта они коснутся лиц, которые распространяют «дезинформацию».

«Работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и ограничение импорта нефти», - отметил Боррель в Twitter.

По его словам, ближайшие заседания Совета ЕС, где должны будут одобрены соответствующие меры, запланированы на 10 и 16 мая.

Ранее в СМИ сообщили, что страны Евросоюза якобы планируют согласовать проект поэтапного отказа от нефти из России в рамках очередного пакета санкций на текущей неделе. Утверждалось, что послы стран ЕС, встретятся для обсуждения проекта в среду, 4 мая.