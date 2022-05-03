Заняли бывший гипермаркет: кадры брошенной боевиками казармы в Мариуполе

Недалеко от арсенала находится машина ОБСЕ, которая, по всей вероятности, была отобрана националистами у миссии.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов побывал в брошенном украинскими националистами арсенале в бывшем торговом центре в Мариуполе. Судя по оставленным иностранным боеприпасам и недоеденной трапезе - боевики покидали это место в спешке. По словам местных жителей, в этом же месте они держали и пытали мирных граждан.

Неподалеку от этого места находится брошенная машина ОБСЕ. Надписи на ней предпочли закрасить синим цветом. Не исключено, что националисты ее попросту отобрали у миссии.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские националисты сделали опорный пункт в подвале психиатрической больницы в Харьковской области и удерживают там гражданских лиц. Кроме того, в военном ведомстве отметили, что националисты продолжают удерживать в заложниках 90 иностранных граждан из пяти государств. В семи украинских портах остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Владислав Кустов, Николай Баранов