Армия МО РФ: российская артиллерия уничтожила до 190 националистов и 31 единицу военной техники ВСУ Кроме этого, за день были поражены 342 опорных пункта ВСУ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российская артиллерия уничтожила до 190 националистов и 31 единицу вооружения и военной техники ВСУ. «Артиллерийскими подразделениями поражены 11 пунктов управления, 54 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений, а также 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», - отметил Конашенков. Кроме этого, как заявил официальный представитель военного ведомства, российские средства ПВО в районе населенного пункта Рудня в Черниговской области сбили украинский беспилотник. Ранее сообщалось, что украинский истребитель МиГ-29 был сбит российскими военнослужащими в ходе воздушного боя в районе Славянска. Материал подготовила Виктория Ивашечкина В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика