Армия Армия Армия

МО РФ: российские ПВО сбили «Точку-У» в районе Новой Дмитровки

19:50 03.05.2022
Военнослужащие РФ также перехватили девять снарядов системы «Смерч».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

В Минобороны РФ заявили, что российские ПВО сбили украинскую баллистическую ракету«Точку-У» в районе Новой Дмитровки. Кроме этого, военнослужащими России были перехвачены девять снарядов системы «Смерч». Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«Перехвачены девять реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч" в районах населенных пунктов Александровское, Каменка ДНР, а также Семеновское, Донецкое, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области», - отметил Конашенков.

Кроме того, он сообщил, что с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские средства ПВО в районе Изюма сбили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Кроме этого, артиллерийскими подразделениями были поражены 54 огневых позиций артиллерии ВСУ.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:50 Армия
Видео
МО РФ: российские ПВО сбили «Точку-У» в районе Новой Дмитровки
18:38 В стране и мире
Видео
Жертвы в лифте: раскрыты подробности пожара в многоэтажке в Мытищах
17:47 В стране и мире
В Приднестровье назвали вероятного организатора попытки теракта с беспилотником
17:00 Армия
Видео
Грохот ударов: корреспондент «Звезды» подошел к «Азовстали» на максимально близкое расстояние
16:23 В стране и мире
Путин заявил Макрону об открытости Москвы к диалогу с Киевом, несмотря на его неготовность
Популярное
Видео
Грохот ударов: корреспондент «Звезды» подошел к «Азовстали» на максимально близкое расстояние
Видео
ВС РФ «Ониксами» нанесли удар у Одессы по логистическому центру ВСУ с иностранным вооружением
Видео
Корреспондент «Звезды» объяснил необычное движение транспорта с эвакуированными с «Азовстали»
«Осталась пуля в ноге»: пострадавший в ходе трагедии 2 мая в Одессе рассказал о жизни после
Видео
«Не боятся и обезболиваются»: как ВСУ выдавали наркотики бойцам нацбата «Донбасс»*
МО: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Орехове и обвиняют в этом ВС России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.