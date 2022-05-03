МО РФ: российские ПВО сбили «Точку-У» в районе Новой Дмитровки

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В Минобороны РФ заявили, что российские ПВО сбили украинскую баллистическую ракету«Точку-У» в районе Новой Дмитровки. Кроме этого, военнослужащими России были перехвачены девять снарядов системы «Смерч». Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«Перехвачены девять реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч" в районах населенных пунктов Александровское, Каменка ДНР, а также Семеновское, Донецкое, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области», - отметил Конашенков.

Кроме того, он сообщил, что с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские средства ПВО в районе Изюма сбили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Кроме этого, артиллерийскими подразделениями были поражены 54 огневых позиций артиллерии ВСУ.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина