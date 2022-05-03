Российские средства ПВО в районе Изюма сбили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»

Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневых позиций артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

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Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Изюма за ночь уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«Сбиты в воздухе: в районе Дмитровки украинская баллистическая ракета "Точка-У" и в районе Изюма два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч"», - заявил он.

Кроме того, российскими средствами ПВО за ночь уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Березовка (Одесская область), Борщевая и Чернещина (Харьковская область), Барвинок (Херсонская область) и Михайловка (Донецкая Народная Республика).

Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневых позиций артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники.

Материал подготовили: Андрей Неделя, Николай Баранов