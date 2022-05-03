МО РФ: российская авиация уничтожила украинский ракетный комплекс «Точка-У» и три станции подсветки С-300

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Три украинских радиолокационных станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У» и другая техника уничтожены высокоточными ракетами российской авиации в течение дня 3 мая. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены... три украинских радиолокационных станций подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», - сказал он.

Техника уничтожена в районах населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск, уточнил Конашенков.

На брифинге он также сообщил, что российские ПВО сбили ракету«Точку-У» в районе Новой Дмитровки. Кроме того, по словам представителя Минобороны, перехвачены девять снарядов системы «Смерч».

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.