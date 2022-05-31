Огнем грозных орудий: кадры работы гаубиц Д-30 по позиции минометов ВСУ
Военнослужащие Воздушно-десантных войск уничтожили огневые позиции минометчиков, военную технику, а также оборонительные сооружения противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны России показало кадры работы боевых расчетов артиллерийских подразделений ВДВ в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Как уточнили в МО РФ, артиллерийская батарея 122 мм гаубиц Д-30 нанесла удар по выявленной огневой позиции украинских минометов.
Военнослужащие Воздушно-десантных войск огнем из гаубичных орудий уничтожили огневые позиции минометчиков, военную технику, а также оборонительные сооружения противника.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео боевой работы экипажей танков и артиллерийских расчетов в ходе огневого воздействия на украинские позиции.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.