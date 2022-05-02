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МО РФ: украинские националисты оборудовали позиции в подвале психиатрической больницы в Харьковской области

23:05 02.05.2022
Данные факты являются свидетельством бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу, отметили в Минобороны РФ.
МО РФ: украинские националисты оборудовали позиции в подвале психиатрической больницы в Харьковской области
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Украинские националисты сделали опорный пункт в подвале психиатрической больницы в Харьковской области и удерживают там гражданских лиц. С таким заявлением к журналистам обратился руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Продолжаем тщательно фиксировать многочисленные вопиющие факты использования националистами объектов гражданской инфраструктуры в военных целях, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом": в Барвенково Харьковской области в здании Областной психиатрической больницы № 2 националисты оборудовали опорный пункт, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц», - заявил Мизинцев.

Ранее генерал-полковник рассказал о схожей тактике боевиков в отношении школ Днепра, Краматорска, Николаева и Славянска. Кроме этого, по словам Мизинцева, украинские националисты продолжают удерживать в заложниках 90 иностранных граждан из пяти государств. В семи украинских портах остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств.

«Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов ДНР и ЛНР на территорию России эвакуированы 11 550 человек, в том числе 1 847 детей», - отметил Мизинцев.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. В своем телеобращении к соотечественникам, президент Владимир Путин озвучил ее цели - это защита мирного населения ранее признанных Народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ не наносят ударов по гражданским объектам.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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