Волына рассказал, для чего украинские боевики нанесли символ Z на свою технику

Он рассказал, что вместе с ним в направлении к мариупольскому комбинату выдвинулись около 200 человек. По словам комбрига, в основном это были бойцы из батальона морской пехоты, с которыми он проходил службу.

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Сдавшийся в плен бывший командир 36-й бригады украинских морпехов Сергей Волынский, также известный как Волына, рассказал, как ему и другим боевикам удалось проникнут на территорию мариупольского завода «Азовсталь».

Он рассказал, что вместе с ним в направлении к мариупольскому комбинату выдвинулись около 200 человек. По словам комбрига, в основном это были бойцы из батальона морской пехоты, с которыми он проходил службу.

«Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику для того, чтобы ввести в заблуждение силы, которые могут нам случайно встретиться на пути, отработали маршрут, построили боевой порядок и двигались в направлении “Азовстали“, — рассказал он.

Волынский также отметил, что в последние дни пребывания боевиков в подземельях заблокированного металлургического завода было очевидно, что российским военнослужащим в конечном итоге удастся освободить территорию «Азовстали».

«Российская Федерация имела превосходство в авиации, артиллерии, бронированной технике, танках и другой силе. Мы находились в полном окружении, и в этом была поблема», — отметил сдавшийся в плен.

Ранее Сергей Волынский рассказал о хаосе в боевом управлении подразделения: его предшественник на посту командира бригады действовал самостоятельно - какие маневры он предпринимал и какие цели преследовал, Волыне объяснить не удалось.