В Мытищах горит девятиэтажка: есть погибшие и тяжелораненые

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с происшествием в жилом доме.

© Видео: Администрация городского округа Мытищи, Вконтакте © Фото: vmonev, Вконтакте

В подмосковных Мытищах загорелся девятиэтажный дом. На данный момент идет локализация крупного пожара, на месте работают спецслужбы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в соцсетях, что в результате происшествия есть погибшие и тяжелораненые.

«Поручил блоку здравоохранения проконтролировать, чтобы пострадавшим была оказана вся необходимая помощь», - указал Воробьев.

По его словам, жильцов дома эвакуировали, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Кроме этого, по последним данным, прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в жилом доме в Мытищах. По предварительным данным, в результате происшествия погибло три человека. Информация о пострадавших уточняется. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

В начале марта в Москве на Смоленском бульваре произошло возгорание в квартире на четвертом этаже жилого дома. Сообщалось, что после тушения пожара, по предварительным данным, были обнаружены тела двух человек.