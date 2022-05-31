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Награжденный Орденом Мужества военный врач рассказал, как ВСУ наносили удары по медработникам

Станислав Иващенко
Максим Крюков
05:16 31.05.2022
Он отметил, что данные действия украинских военных можно расценивать как подлость и отсутствие чести.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На площади перед железнодорожным вокзалом в Харьковской области собрались местные жители, чтобы услышать первый за долгое время после освобождения концерт. На протяжении трех месяцев харьковчане не имели связи с внешним миром и возможности выйти в интернет.

На сцене, собранной на привокзальной площади, выступают армейские коллективы Восточного военного округа. В Купянске, небольшом городке в Харьковской области, впервые за восемь лет громко поют песни времен Великой Отечественной войны.

Дождливая погода не стала помехой. Раскрыв зонты, взрослые подпевали артистам, а дети танцевали. Поодаль за их безопасностью следили российские военнослужащие.

«Правда, очень ждали российских военных, потому что нас здесь задавили украинским режимом, в школе историю переписали, я очень переживала, чтобы ребенок не учил весь этот бред, который написали, а теперь я благодарна ребятам. Спасибо им, что защищают. Правда, не страшно», - рассказала Светлана Михалева.

Руководитель ансамбля морской пехоты «Черные береты» признался, что военные музыканты испытывали волнение из-за того, что за годы разрыва отношений с Россией жители украинских городов могли негативно отнестись к появлению российских военных, но эти переживания не оправдались.

«Чувствуется голод народа по русской культуре и творчеству. Мы пообщались с людьми за кулисами, нас просили расписаться на военных билетах, с гордостью показывая, что у них там еще звезда Советского Союза, у нас слезы наворачивались», - поделился начальник концертного ансамбля «Черные береты», заслуженный работник культуры РФ Игорь Крещенок.

За ударными другого армейского коллектива - генерал-майор Греков. Он же после очередного номера вручает Орден Мужества капитану медицинской службы. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного врача, спасшего десятки жизней товарищей за время проведения спецоперации.

«Такое ощущение, что по медработникам шел шквал огня. Люди выполняли свои задачи за правду. Когда вступали медработники, выдерживалась пауза, и удар шел по медицине, на добивание. Это говорит о подлости украинских военных», - сказал кавалер Ордена Мужества, капитан медицинской службы Николай Перминов.

Несмотря на то, что концерт был запланирован на полтора часа, он продлился в два раза больше. Люди не хотели расходиться и просили военных приехать снова. Просьба была услышана - новый концерт состоится на День защиты детей.

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