Мама и ее тренер: в США высмеяли совместное фото Зеленского и Пелоси в Киеве

© Фото: Ukraine Presidency, KeystonePressAgency, globallookpress

Знаменитый американский комик и телеведущий Джимми Фэллон в эфире собственной телепередачи высмеял совместную фотографию президента Украины Владимира Зеленского и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая ранее посетила Киев.

«В эти выходные Нэнси Пелоси нанесла неожиданный визит на Украину и встретилась там с Зеленским. Вот они вместе на фото. Выглядят как мама и ее новый тренер», - пошутил Фэллон.

Телеведущий также обратил внимание на «комичную позу», в которой стоит глава Украины рядом с Ненси Пелоси.

«Я уже говорил это раньше. Почему политики никогда не знают, что делать с руками на фото? Это так странно», - подчеркнул юморист.

Ранее президент США Джо Байден запросил у американского конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов на новую помощь Украине. В Белом доме рассказали, что администрацией Штатов из общего пакета запрошенных средств планируется выделить около 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украине.