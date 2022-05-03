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Мама и ее тренер: в США высмеяли совместное фото Зеленского и Пелоси в Киеве

Виктория Ивашечкина
17:27 03.05.2022
Ранее спикер палаты представителей конгрессу США посетила столицу Украины.
Мама и ее тренер: в США высмеяли совместное фото Зеленского и Пелоси в Киеве
© Фото: Ukraine Presidency, KeystonePressAgency, globallookpress
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Знаменитый американский комик и телеведущий Джимми Фэллон в эфире собственной телепередачи высмеял совместную фотографию президента Украины Владимира Зеленского и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая ранее посетила Киев. 

«В эти выходные Нэнси Пелоси нанесла неожиданный визит на Украину и встретилась там с Зеленским. Вот они вместе на фото. Выглядят как мама и ее новый тренер», - пошутил Фэллон.

Телеведущий также обратил внимание на «комичную позу», в которой стоит глава Украины рядом с Ненси Пелоси.

«Я уже говорил это раньше. Почему политики никогда не знают, что делать с руками на фото? Это так странно», - подчеркнул юморист.

Ранее президент США Джо Байден запросил у американского конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов на новую помощь Украине. В Белом доме рассказали, что администрацией Штатов из общего пакета запрошенных средств планируется выделить около 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украине.

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