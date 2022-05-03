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Эксперт спрогнозировал стоимость ОСАГО для электросамокатов и скутеров

Анна Касаткина
16:13 03.05.2022
Собеседник отметил, что при текущем законодательстве реализовать такую инициативу невозможно.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Обязательное страхование ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров может стать полезной инициативой, однако под это сначала нужно подвести законодательную базу. Такую точку зрения в разговоре со «Звездой» озвучил автоэксперт Владимир Сажин.

«Я думаю, что на законодательном уровне давно пора определить, что если человек идет, то он пешеход, если человек едет, то он уже является водителем... Будь то самокат, будь то велосипед, будь то сигвей, будь то моноколеса... Потому что самокат можно разогнать до 70 километров в час, и это приведет к неотвратимым последствиям, если куда-то он прилетит, будь то толпа народу, будь то транспортное средство», - сказал он.

Сажин добавил, если самокатом или любым другим подобным транспортным средством управляет ребенок, то страховку нужно делать на родителей. По мнению эксперта, стоить она может в районе двух-трех тысяч рублей.

В текущей ситуации, считает Сажин, правильно было бы страховать хотя бы ответственность компаний по прокату таких средств передвижения.

«Застраховать ответственность будет намного проще, потому что это будет ответственность юридического лица, и это можно будет делать централизованно. Когда у компании берут в прокат самокат или средство индивидуальной мобильности, там есть куар-код, там есть какой-то аккаунт человека, есть геопозиция данного транспортного средства, где оно находится. Определить, что это транспортное средство было участником ДТП, либо нет - это очень легко. С частным транспортом все будет намного сложнее», - подчеркнул собеседник.

Ранее Совет Федерации рекомендовал министерству внутренних дел РФ проработать проект обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев электросамокатов и скутеров. Данные средства передвижения представляют опасность как для пешеходов, так и для лиц, которые используют их, и не оборудованы эффективными системами безопасности, отметили в комитете Совфеда по обороне и безопасности.

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