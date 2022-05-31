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На Байконуре начался вывоз ракеты с флагами ДНР и ЛНР для запуска корабля «Прогресс»

Максим Крюков
06:11 31.05.2022
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-20» запланирован на 3 июня в 12:32 по московскому времени.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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На космодроме Байконур начали вывозить на стартовую площадку № 31 («Восток») ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20». Соответствующая трансляция ведется на канале Роскосмос ТВ.

Отмечается, что ракета пока находится в горизонтальном положении на транспортно-установочном агрегате. Перевозка осуществляется железнодорожным транспортом. На вторую ступень ракеты нанесена надпись «Донбасс», а на головной обтекатель - флаги Донецкой и Луганской Народных Республик.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-20» запланирован на 12:32 (по мск) 3 июня. Задача аппарата - доставить на МКС две с половиной тысячи килограмм грузов, среди которых почти шестьсот килограмм топлива дозаправки, более четырехсот литров воды в баках системы «Родник», сорок килограмм сжатого азота в баллонах, а также около полутора тысяч килограмм необходимого оборудования и материалов в грузовом отсеке, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа экспедиции. Также сообщается, что на корабле «Прогресс МС-20» на МКС будет доставлен 3D-принтер.

Ранее стало известно, что российские космонавты развернули Знамя Победы в открытом космосе. Участниками данной акции стали космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев, таким образом они поздравили всех с наступающим Днем Победы.

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