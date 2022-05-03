Армия МО РФ: боевики «Азова»* и ВСУ во время режима тишины на «Азовстали» вышли на огневые позиции Как сообщил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев, армии России и ДНР начали уничтожать их огневые позиции. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев заявил, что боевики нацбатальона «Азов»* и украинские войска воспользовались режимом тишины на «Азовстали». Они вышли на огневые позиции. «Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», - отметил Астафьев. Накануне в МО РФ назвали число людей, которые были эвакуированы с территории мариупольского комбината «Азовсталь». Кроме этого, в российском военном ведомстве сообщили, что выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму, приняли решение 69 мирных жителей. Их передали представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета красного креста. *«Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Алексей Дегтярев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика