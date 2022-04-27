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В Росавиации заверили в безопасности полетов на российских самолетах

Виталий Музыка
13:11 27.04.2022
В Российской Федерации соблюдались и будут соблюдаться все международные правила и стандарты авиаперевозок.
В Росавиации заверили в безопасности полетов на российских самолетах
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
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Авиавласти России не признают любую выражаемую озабоченность от имени иностранных государств о ненадлежащей безопасности полетов российских воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Российские авиационные власти отвергают любую выражаемую от имени иностранных государств озабоченность в отношении безопасности полетов российских воздушных судов и заявляют об отсутствии фактических доказательств несоответствия воздушных судов российских авиапредприятий требованиям ИКАО (Международная организация гражданской авиации. - Прим. ред.)», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уровень безопасности полетов не снижается на основе гарантий ответственности РФ.

«Решения властей гражданской авиации Бермуд и Ирландии по девальвации сертификатов летной годности арендованных российскими авиаперевозчиками воздушных судов стали фактическим отказом этих властей от контроля над воздушными судами и ответственности за соблюдение соответствующих положений Чикагской конвенции», - сказано в сообщении.

Отмечается, что отказ от ответственности за соблюдения Чикагской конвенции стал дополнительным стимулом для перевода регистрации в Госреестре гражданских воздушных судов РФ.

Госрегистрация, отмечается в сообщении, не ограничивается исключительно вопросами летной годности. Она предусматривает ответственность за соблюдения международных правил полетов, стандартов обучения авиаперсонала. Все стандарты соблюдались и будут соблюдаться Российской Федерацией в полной мере.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Кабинету министров РФ выделить авиакомпаниям не менее 110 миллиардов рублей на компенсацию расходов на внутренние рейсы с апреля по октябрь 2022 года.

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