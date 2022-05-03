МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

В ведомстве призвали пешеходов не укрываться под деревьями и обходить стороной шаткие конструкции.

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Московский главк МЧС предупредил жителей столицы о сильном ветре, который ожидается в городе до вечера вторника, 3 мая.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12 до 18 часов 3 мая в Москве ожидаются порывы ветра до 15 м/с», - подчеркнули специалисты.

В ведомстве призвали столичных автомобилистов быть внимательными на дорогах, снизить скорость движения, а пешеходов - обходить стороной шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается солнечная погода до 17 градусов тепла. Однако, по словам специалиста, в среду и четверг будет прохладно: днем температура ожидается до +8... +10°. В пятницу ситуация улучшится - воздух начнет прогреваться.