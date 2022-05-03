В стране и мире Москвичам рассказали о погоде в выходные Андрей Неделя В столице России к концу недели ожидается солнечная погода до 17 градусов тепла. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: В предстоящие выходные в Москве ожидается солнечная погода до 17 градусов тепла. Об этом «Звезде» сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «Если сегодня до +16°, то в среду и четверг будет прохладно. В дневные часы +8...+10°, а в ночь на четверг до 0°. В пятницу, субботу, воскресенье начнется потепление - в антициклоне, солнечная погода без осадков. Температура в дневные часы составит +15...+17°, а в ночные часы около +6...+8°. », - заявил он. Однако, по словам синоптика, в среду и четверг будет прохладно: в дневные часы столбики термометров покажут до +8... +10°. В ночь на четверг в столице России температура опустится до 0°. Но уже в пятницу ситуация улучшится - воздух начнет прогреваться. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика