Жизнь в палатках и трехразовое питание: как содержатся сложившие оружие бойцы ВСУ
Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов побывал в одном их центров размещения украинских военнослужащих, которые приняли решение добровольно сложить оружие и прекратить сопротивление. Таких с каждым днем специальной военной операции ВС РФ на Украине становится все больше.
В подобных центрах прекратившие бессмысленное сопротивление ни в чем не нуждаются. Для большинства из них хорошее отношение со стороны бойцов российской армии стало настоящим шоком.
«Рацион питания в таких столовых трехразовый, как и у российских военнослужащих. Сегодня на обед рассольник, гречневая каша с тушенкой, апельсиновый сок и плавленый сыр», - рассказал Максим Низкодубов.
Проживают добровольно сложившие оружие военнослужащие ВСУ в просторных отапливаемых палатках. Бытовые условия, что называется, без излишеств, но вполне достойные.
«В комнате отдыха есть все условия: несколько поставленных в ряд раскладушек, причем, достаточно мягких, помещение очень просторное и отапливаемое, есть дровник и все необходимое», - добавил корреспондент «Звезды».
Все задержанные и размещенные в центре содержания военнослужащие украинской армии допрашиваются. После проверки военными следователями они готовятся к отправке на Украину. Скорее всего, все 60 человек, которые сейчас находятся в центре, вернутся домой во время ближайшего обмена между Россией и Украиной.