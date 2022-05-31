Разбор полетов: летчик Су-35 рассказал, как анализируют работу авиации в ходе операции на Украине

В ходе таких разборов выявляются сильные и слабые стороны, а также доводится информация до экипажей, которым предстоят полеты.

© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

С молодыми летчиками всегда проводится полный разбор полетов, благодаря чему они не совершают ошибок, поделился российский летчик многоцелевого истребителя Су-35 Александр.

«Садимся, анализируем. Выявляем сильные, слабые стороны. Исходя из этого, вся информация доводится до экипажей, которые выполняют полет», - рассказал он «Звезде».

Опытный летчик отметил, что молодые пилоты набираются уверенности, когда узнают, что авиация Воздушных сил Украины при получении данных с земли о работе российских истребителей спешно покидает зоны поражения.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения объектов ВСУ истребителями Су-35С ЗВО. Экипажи истребителей Су-35С в ходе выполнения полетных заданий продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. В ходе выполнения боевых задач они взаимодействуют с бомбардировщиками Су-34 для комплексного решения полетных заданий и прикрытия воздушных бортов в воздухе.