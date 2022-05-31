«Очень успешная модернизация»: российский летчик сравнил Су-35 и Су-27

Система безопасности Су-35 при взлете сообщает летчику о работающих в районе вылета ПВО, о вертолетах и самолетах противника.

© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В истребителе Су-35 собраны и приумножены все самые сильные стороны, которые были у Су-27. Об этом рассказал летчик многоцелевого истребителя Су-35 Александр.

«Это глубокая модернизация его, очень успешная. Все достоинства Су-27 здесь приумножены. И если сравнивать по автомобильным меркам, то можно сказать, что это "Бентли" по сравнению с "Мерседесом"», - сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

У Су-35 в отличие от Су-27 мощнее двигатели, в несколько раз разнообразнее номенклатура вооружения, современные, автономные системы наведения, приемистое управление и система безопасности, которая уже при взлете сообщает летчику о работающих в районе вылета ПВО, о вертолетах и самолетах противника.

Помимо стандартного арсенала вооружения, на боевое дежурство Су-35 отправляются с ракетой класса «воздух-поверхность» Х-31. Ее отличительной особенностью является абсолютная автономность. Она сама находит цель, сама сообщает об этом летчику, которому остается нажать кнопку «Пуск». Работает она только по системам РЛС ПВО противника, вычисляя их по радиочастотам.

Ранее были опубликованы кадры работы летчиков Су-35 и Су-30 на Украине. За сутки экипаж может подняться в воздух пять раз. При такой интенсивности полетов ответственность, возложенная на техников, ничуть не меньше той, что возложена на самих летчиков.