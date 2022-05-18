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Без оглядки на погоду и время суток: кадры работы летчиков Су-35 ВКС РФ на Украине

Максим Низкодубов
05:00 18.05.2022
Экипажи могут получить задачу на земле или прямо в воздухе, поэтому техническое состояние машин и их боевое оснащение должны быть на высшем уровне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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После выхода в заданный район экипаж Су-35 получает задание на уничтожение комплекса С-300 украинских войск ПВО. Пуск ракеты «воздух-земля» и стопроцентное попадание. Следом нанесение ночного ракетного удара по объектам ВСУ, имеющим важное тактическое значение. Погода и время суток на результат не влияют. Выполнив боевую задачу, летчики совершают противоракетные маневры и возвращаются на авиабазу.

После посадки самолета - за дело берутся специалисты инженерно-технического состава. Пока летчик получает новое боевое задание, они проводят осмотр истребителя. Внимание заслуживает все: силовая установка, различные узлы и агрегаты, состояние шасси, и качество всех технических жидкостей. Укладку тормозного парашюта производят перед каждым вылетом. Только за сутки экипаж может подняться в воздух пять раз. При такой интенсивности полетов - ответственность, возложенная на техников ничуть не меньше, чем на самих летчиков. 

Су-35 оснащаются разнообразным вооружением. Ракеты класса «воздух-воздух» уничтожают самолеты противника на дистанции до 300 км, класса «воздух-земля» - предназначены для наземных целей. Уникальность огневых средств поражения истребителя в том, что они могут применяется и вне зоны досягаемости ПВО противника.

«У нас стоят задачи во время проведения специальной военной операции - это поиск и уничтожение воздушных и наземных целей. Поэтому сейчас соответствующие подвесы устанавливают на самолеты. Мы в полете можем получить оперативную задачу. Выйти в заданный район. И уже в зависимости от поставленной задач - найти либо воздушную, либо наземную цель», - рассказал старший летчик Кирилл.

В боях с авиацией ВСУ российские летчики, практически, не участвуют. Авиабазы и аэродромы противника наши военные уничтожили в первые недели спецоперации. Сегодня авиагруппировка воздушно-космических сил России работает, в основном, по наземным объектам. После предполетного осмотра снова - очередной боевой вылет.

Самолет выходит на взлетно-посадочную полосу. Летчик включает форсажный режим работы реактивных двигателей. Шасси отрываются от земли и многотонная боевая машина уходит в заданный район для выполнения очередного задания. 

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