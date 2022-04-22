На подконтрольной ВС РФ территории задержаны украинские диверсанты, готовившие теракт против гумконвоя

В отношении членов диверсионно-террористической группы возбудили уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма.

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ФСБ на подконтрольной ВС РФ территории пресекла деятельность украинских диверсантов, которые по заданию сотрудников СБУ готовили теракт против российского гумконвоя и военнослужащих с использованием заминированного автомобиля. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

«Из оборудованных членами ДТГ тайников изъято: два ПЗРК "Игла" с пусковыми устройствами, три гранатомета РПГИ-8, пулемет ПКМ, автомат АКМ, пистолет ПМ, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин...» - говорится в сообщении ФСБ.

Также правоохранители изъяли у диверсантов противотанковую мину с дистанционным взрывателем, восемь килограммов пластида, самодельное взрывное устройство, 42 взрывателя и детонатора, свыше 5 000 патронов, подрывную машинку ПМ-4, радиостанции, приборы ночного видения, а также заминированный автомобиль.

В отношении членов диверсионно-террористической группы возбудили уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма.

Накануне стало известно, что ФСБ пресекла террористический акт на железной дороге в Крыму, подготовкой которого занимался сторонник ИГ*.

* ИГ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.