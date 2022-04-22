На подконтрольной ВС РФ территории задержаны украинские диверсанты, готовившие теракт против гумконвоя
ФСБ на подконтрольной ВС РФ территории пресекла деятельность украинских диверсантов, которые по заданию сотрудников СБУ готовили теракт против российского гумконвоя и военнослужащих с использованием заминированного автомобиля. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.
«Из оборудованных членами ДТГ тайников изъято: два ПЗРК "Игла" с пусковыми устройствами, три гранатомета РПГИ-8, пулемет ПКМ, автомат АКМ, пистолет ПМ, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин...» - говорится в сообщении ФСБ.
Также правоохранители изъяли у диверсантов противотанковую мину с дистанционным взрывателем, восемь килограммов пластида, самодельное взрывное устройство, 42 взрывателя и детонатора, свыше 5 000 патронов, подрывную машинку ПМ-4, радиостанции, приборы ночного видения, а также заминированный автомобиль.
В отношении членов диверсионно-террористической группы возбудили уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма.
Накануне стало известно, что ФСБ пресекла террористический акт на железной дороге в Крыму, подготовкой которого занимался сторонник ИГ*.
* ИГ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.