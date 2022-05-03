Герой спецоперации рассказал, как увел горящую машину от сослуживцев и спас целую колонну

За эти действия матрос ВС РФ Сергей Вошков награжден медалью «За отвагу». Военнослужащий заявил, что месяц полечится, а затем вернется обратно в бой.

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Матрос ВС РФ Сергей Вошков рассказал, как в ходе спецоперации, рискуя жизнью, он увел горящую машину на безопасное расстояние от сослуживцев и спас колонну. Военнослужащий выполнял задачи по освобождению населенного пункта Украины и получил ранение в плечо.

«Около "Урала" прилетела мина и загорелся кузов полный боеприпасов. Я заскочил в "Урал", начал его отгонять в сторону, отогнал на расстояние метров 200 от колонны. Вышел с него, начался обстрел опять, повторный, минометный. Потихоньку дополз до своих и уже продолжили бой », - рассказал матрос.

За эти действия Вошков награжден медалью «За отвагу». Матрос заявил, что месяц полечится, а затем вернется обратно в бой.

Ранее начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Среди наград, которые были вручены медали «Жукова», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».