Начальник штаба ЦВО наградил военных РФ за мужество и героизм, проявленные в спецоперации
Начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.
Среди наград, которые были вручены медали «Жукова», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».
В ходе мероприятия генерал-полковник Михаил Теплинский обратился к военным с просьбой продолжить также добросовестно выполнять свои задачи.
«Вы добросовестно выполняете свои обязанности. Также добросовестно необходимо и продолжить. Спасибо вам за службу», - обратился Михаил Теплинский к военнослужащим.
Ранее военные ЮВО получили Ордена Мужества и медали «За отвагу» за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине.
Тогда офицер мотострелкового подразделения - Муса поблагодарил каждого солдата, благодаря которым было возможно в полном объеме выполнить задачи. Он был удостоен ордена Мужества за выполнение задач в специальной военной операции. Другой офицер - Кирилл, заявил, что все они готовы идти до конца - до победы.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.