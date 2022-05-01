Армия Начальник штаба ЦВО наградил военных РФ за мужество и героизм, проявленные в спецоперации Были вручены медали «Жукова», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Среди наград, которые были вручены медали «Жукова», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть». В ходе мероприятия генерал-полковник Михаил Теплинский обратился к военным с просьбой продолжить также добросовестно выполнять свои задачи. «Вы добросовестно выполняете свои обязанности. Также добросовестно необходимо и продолжить. Спасибо вам за службу», - обратился Михаил Теплинский к военнослужащим. Ранее военные ЮВО получили Ордена Мужества и медали «За отвагу» за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине. Тогда офицер мотострелкового подразделения - Муса поблагодарил каждого солдата, благодаря которым было возможно в полном объеме выполнить задачи. Он был удостоен ордена Мужества за выполнение задач в специальной военной операции. Другой офицер - Кирилл, заявил, что все они готовы идти до конца - до победы. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика