Материалы следствия: как боевики «Азова»* током выпытывали данные у ополченцев Донбасса

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Пытки током, изнасилования, бесконечные избиения и убийства людей. И это лишь часть того, что пережила Ольга Селецкая за 120 дней в плену националистов. Об этом и других преступлениях радикалов - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений националистов.

Селецкая была одной из первых женщин Мариуполя в рядах ополчения, вставших на защиту Донбасса. В августе 2014 года ее арестовали бойцы запрещенного в РФ нацбата «Азов»*. Радикалы провели имитацию расстрела, дальше был мариупольский аэропорт, пытки.



В Каменском СИЗО Мариуполя Селецкая провела 120 дней. На допросы ее возили в здание СБУ, где в подвалах националисты сутками пытали своих жертв током. В ноябре 2014 года, по словам женщины, была попытка изнасилования пьяными азовцами* прямо в подвале СБУ.

Людям не давали еды и воды. Им не разрешалось спать, к узникам применяли физическое насилие. Такими методами каратели пытались выбить хоть какую-то информацию. На второй день Селецкую сильно избили ногами, у нее было сломано ребро.



Чтобы прекратить пытки и выжить, женщина симулировала состояние невменяемости. Поверили или нет, Ольга так и не узнала. Спустя несколько дней, 26 декабря 2014 года, состоялся обмен пленными по формуле «всех на всех». Селецкая вспоминает, что было очень много людей со следами избиений, со следами пыток, с окровавленной одеждой, припухшими руками и лицами.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.