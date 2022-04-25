Лавров назвал поставляемые Западом на Украину вооружения законной целью для ВС РФ

Глава внешнеполитического ведомства РФ объяснил, как ВС России будут относиться к вооружению, поставляемому Западом Киеву.

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ВС России будут рассматривать вооружение, поставляемое западными странами Киеву, в качестве своей законной цели. Об этом сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Соответствующее заявление относительно действий российских военнослужащих в рамках специальной операции по защите Донбасса глава МИД РФ сделал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил», - отметил дипломат.

Ранее стало известно, что Польша поставила Украине вооружение и военную технику на общую сумму более 1,6 миллиардов долларов. О масштабной поставке сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.