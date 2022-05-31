Удерживают персонал и пациентов: националисты оборудовали огневые точки в больницах Харькова, Краматорска и Одессы
Украинские националисты не только жестоко обращаются с мирным населением, но и продолжают использовать медицинскую инфраструктуру для прикрытия своих огневых позиций. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Харькове в здании больницы на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале - склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях», - рассказал генерал-полковник.
Аналогичная ситуация происходит в лечебных учреждениях в населенном пункте Часов Яр Донецкой Народной республики. Там тяжелобольных пациентов и медперсонал вынудили покинуть стены больницы, под угрозой физической расправы. На подступах к поликлинике оборудовали блокпосты и огневые точки.
«В Одессе в здании больницы № 9 националисты оборудовали опорный пункт, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия», - добавил Мизинцев.
Как отметил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, в Краматорске подходы к зданию больницы заминировали, а в подвале заперли и насильно удерживают персонал поликлиники и больных, среди которых есть дети.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Главными ее целями является защита мирного населения ранее признанных Народных республик Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.