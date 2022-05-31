Армия Армия Армия

Удерживают персонал и пациентов: националисты оборудовали огневые точки в больницах Харькова, Краматорска и Одессы

21:54 31.05.2022
В некоторых случаях националисты минируют подходы к лечебным учреждениям и размещают на подступах к ним тяжелую бронетехнику.
Удерживают персонал и пациентов: националисты оборудовали огневые точки в больницах Харькова, Краматорска и Одессы
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Украинские националисты не только жестоко обращаются с мирным населением, но и продолжают использовать медицинскую инфраструктуру для прикрытия своих огневых позиций. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове в здании больницы на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале - склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях», - рассказал генерал-полковник.

Аналогичная ситуация происходит в лечебных учреждениях в населенном пункте Часов Яр Донецкой Народной республики. Там тяжелобольных пациентов и медперсонал вынудили покинуть стены больницы, под угрозой физической расправы. На подступах к поликлинике оборудовали блокпосты и огневые точки.

«В Одессе в здании больницы № 9 националисты оборудовали опорный пункт, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия», - добавил Мизинцев.

Как отметил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, в Краматорске подходы к зданию больницы заминировали, а в подвале заперли и насильно удерживают персонал поликлиники и больных, среди которых есть дети.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Главными ее целями является защита мирного населения ранее признанных Народных республик Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:54 Армия
Удерживают персонал и пациентов: националисты оборудовали огневые точки в больницах Харькова, Краматорска и Одессы
23:05 В стране и мире
статья
Цена для сговорчивых: чем обернется для ЕС шестой пакет санкций против России
20:03 В стране и мире
В МВД РФ приступили к реализации указа Путина о гражданстве для сирот из Донбасса и с Украины
21:02 В стране и мире
После обстрела ВСУ Макеевки в ДНР загорелся газопровод
20:46 В стране и мире
Видео
Тайник или бомбоубежище: кадры из подвала офиса Красного Креста в Мариуполе
Популярное
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Минтруд утвердил перечень факторов производства, при которых положено «молоко за вредность»
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Видео
МО РФ сообщило о полном освобождении города Красный Лиман
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных
Видео
В Минобороны сообщили о 18 сбитых беспилотниках ВСУ, включая один «Байрактар ТБ-2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.