В некоторых случаях националисты минируют подходы к лечебным учреждениям и размещают на подступах к ним тяжелую бронетехнику.

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Украинские националисты не только жестоко обращаются с мирным населением, но и продолжают использовать медицинскую инфраструктуру для прикрытия своих огневых позиций. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове в здании больницы на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале - склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях», - рассказал генерал-полковник.

Аналогичная ситуация происходит в лечебных учреждениях в населенном пункте Часов Яр Донецкой Народной республики. Там тяжелобольных пациентов и медперсонал вынудили покинуть стены больницы, под угрозой физической расправы. На подступах к поликлинике оборудовали блокпосты и огневые точки.

«В Одессе в здании больницы № 9 националисты оборудовали опорный пункт, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия», - добавил Мизинцев.

Как отметил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, в Краматорске подходы к зданию больницы заминировали, а в подвале заперли и насильно удерживают персонал поликлиники и больных, среди которых есть дети.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Главными ее целями является защита мирного населения ранее признанных Народных республик Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.