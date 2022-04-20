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МО РФ: украинские националисты оборудовали позиции в детской больнице Лисичанска

21:38 20.04.2022
При этом, сами боевики находятся внутри помещения больницы, а тяжелая техника расположена на прилегающей к ней территории.
МО РФ: украинские националисты оборудовали позиции в детской больнице Лисичанска
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Украинские вооруженные силы и боевики националистических батальонов продолжают использовать мирное население Народных республик Донбасса в качестве «живого щита». Об этом журналистам рассказал начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев.

При организации обороны боевики не гнушаются ничем, в том числе используют объекты медицинской инфраструктуры для размещения тяжелого вооружения.

«В городе Славянске Донецкой Народной Республики, в корпусе железнодорожной больницы размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории - бронетехника и огневые позиции артиллерии; в городе Лисичанске Луганской Народной Республики в здании областной детской клинической больницы националисты оборудовали огневые позиции», - рассказал Мизинцев.

Эти и другие подобные факты, несмотря на неоднократные заявления Минобороны РФ, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), добавил он. Мизинцев призвал международные организации обратить внимание на действия официального Киева и подконтрольных ему боевиков и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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