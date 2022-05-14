МО РФ: на территории завода в Северодонецке ВСУ разместили артиллерию и РСЗО

По словам представителя военного ведомства, украинские боевики из жилых кварталов целенаправленно обстреливают позиции ВС РФ для последующего обвинения российских военных в преступлениях против мирных граждан.

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В Минобороны РФ сообщили, что в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода химического нестандартизированного оборудования подразделения украинской армии разместили артиллерию и РСЗО. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода химического нестандартизированного оборудования, в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, подразделениями ВСУ размещены артиллерия и РСЗО», - подчеркнул генерал-полковник.

Вместе с тем, по словам представителя военного ведомства, украинские боевики целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных Сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирных граждан на российских военных, а также распространить через западные СМИ и на других ресурсах ложные сведения о якобы «злодеяниях русских».

Ранее российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили более 50 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область в сопровождении военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.