В Пентагоне заявили о передаче на Украину вооружения из Чехии и Дании

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Дания и Чехия передают Украине партии вооружения. По данным главы ведомства, Копенгаген направит противокорабельные ракеты и пусковую установку к ним. Прага уже направила партию вертолетов, танки и ракеты.

«Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье... », - сказал Остин по итогам второго онлайн-заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Также он сообщил, что ряд европейских стран, среди которых Италия, Греция, Норвегия и Польша, намерены передать Украине «критически необходимые артиллерийские системы и боеприпасы».

Ранее глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель указал на истощение военных запасов европейского сообщества в связи с ситуацией вокруг Украины. Данную ситуацию он назвал недостатком обороны Евросоюза.