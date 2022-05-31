Премьер-министр Словакии назвал условия для прекращения использования российской нефти

Ранее страны - члены ЕС договорились о частичном эмбарго на поставки нефти из России и еще ряде ограничительных мер экономического характера.

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Словакия продолжит использовать российскую нефть, пока не найдет альтернативных источников. Соответствующее решение было принято на саммите Евросоюза в Брюсселе, сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

«Лидеры стран ЕС одобрили эмбарго на поставки российской нефти, но пока это касается только поставок танкерами по морю. Временно разрешены дальнейшие поставки нефти из РФ по трубопроводам, в случае Словакии речь идет о поставках по нефтепроводу "Дружба". Словацкая просьба на заседании была удовлетворена - мы можем использовать российскую нефть до того момента, когда будем иметь за нее полноценную альтернативу», - цитирует РИА Новости высказывание Хегера.

Кроме того, словацкий премьер одобрил согласие своего венгерского коллеги Виктора Орбана с общей позицией ЕС по нефтяному эмбарго в отношении России.

Ранее стало известно, что страны - члены Евросоюза договорились о частичном эмбарго на поставки нефти из России. Оно затрагивает две трети поставок. Кроме того, в новый пакет санкций включат отключение Сбербанка от SWIFT, запрет еще трех российских телеканалов, а также персональные санкции.