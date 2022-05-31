В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Премьер-министр Словакии назвал условия для прекращения использования российской нефти

Ян Брацкий
15:36 31.05.2022
Ранее страны - члены ЕС договорились о частичном эмбарго на поставки нефти из России и еще ряде ограничительных мер экономического характера.
Премьер-министр Словакии назвал условия для прекращения использования российской нефти
© Фото: Allexander Makarov, Russian Look, globallookpress
Читайте нас на:

Словакия продолжит использовать российскую нефть, пока не найдет альтернативных источников. Соответствующее решение было принято на саммите Евросоюза в Брюсселе, сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

«Лидеры стран ЕС одобрили эмбарго на поставки российской нефти, но пока это касается только поставок танкерами по морю. Временно разрешены дальнейшие поставки нефти из РФ по трубопроводам, в случае Словакии речь идет о поставках по нефтепроводу "Дружба". Словацкая просьба на заседании была удовлетворена - мы можем использовать российскую нефть до того момента, когда будем иметь за нее полноценную альтернативу», - цитирует РИА Новости высказывание Хегера.

Кроме того, словацкий премьер одобрил согласие своего венгерского коллеги Виктора Орбана с общей позицией ЕС по нефтяному эмбарго в отношении России.

Ранее стало известно, что страны - члены Евросоюза договорились о частичном эмбарго на поставки нефти из России. Оно затрагивает две трети поставок. Кроме того, в новый пакет санкций включат отключение Сбербанка от SWIFT, запрет еще трех российских телеканалов, а также персональные санкции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:41 В стране и мире
Суд оставил под домашним арестом экс-президента Молдавии Додона
18:20 В стране и мире
«Газпром» с завтрашнего дня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию
17:47 В стране и мире
Суд Украины одобрил спецрасследование против Азарова за договор с РФ по Черноморскому флоту
17:38 В стране и мире
Чавушоглу назвал украинские морские мины препятствием для отправки зерна из порта Одессы
17:35 В стране и мире
СБУ задержала ведущего конструктора авиапредприятия «Антонов» за поддержку спецоперации РФ
Популярное
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Минтруд утвердил перечень факторов производства, при которых положено «молоко за вредность»
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Видео
МО РФ сообщило о полном освобождении города Красный Лиман
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных
Видео
В Минобороны сообщили о 18 сбитых беспилотниках ВСУ, включая один «Байрактар ТБ-2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.