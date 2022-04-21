В стране и мире Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы компании Анна Назайкина Соответствующие уведомления были направлены сегодня председателю совета директоров компании. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Российский предприниматель Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы нефтяной компании. Об этом говорится в сообщении публичного акционерного общества. «В.Ю. Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров ПАО “Лукойл”, а также досрочно сложить полномочия президента ПАО “Лукойл”, - сообщили в «Лукойле». Было добавлено, что соответствующие уведомления уже направили председателю совета директоров компании. По состоянию на 31 марта Алекперов распоряжался голосами в отношении 3,12% акций «Лукойла». Также он обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43% акций компании, правами голоса по которым он не распоряжается. Таким образом, заключили в ПАО, Алекперов не является контролирующим акционером «Лукойла». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика