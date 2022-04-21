Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы компании
Российский предприниматель Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы нефтяной компании. Об этом говорится в сообщении публичного акционерного общества.
«В.Ю. Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров ПАО “Лукойл”, а также досрочно сложить полномочия президента ПАО “Лукойл”, - сообщили в «Лукойле».
Было добавлено, что соответствующие уведомления уже направили председателю совета директоров компании.
По состоянию на 31 марта Алекперов распоряжался голосами в отношении 3,12% акций «Лукойла». Также он обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43% акций компании, правами голоса по которым он не распоряжается. Таким образом, заключили в ПАО, Алекперов не является контролирующим акционером «Лукойла».