Эксперт объяснил, почему возникают перебои в работе беспроводных наушников и колонок

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Частые перебои в работе беспроводных наушников и колонок, с которыми сталкиваются россияне, могут быть связаны с взаимными помехами Bluetooth-девайсов, которых стало слишком много. Об этом «Звезде» рассказал старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин.

«Wi-Fi работает в определенном диапазоне частот. Там для него выделено несколько каналов. Это достаточно широкополосная связь. Bluetooth, напротив, узкополосный. Они работают в одном диапазоне, как и большинство автомобильных сигнализаций и так далее. Соответственно, активно мешают друг другу. W-iFi сам по себе широкополосен и накладывается на несколько Bluetooth-сигналов. Взаимные помехи могут быть», - объяснил Клыпин.

С его слов, продаваемые в России Wi-Fi роутеры по умолчанию настроены на определенный канал, что также может приводить к взаимным помехам устройств, находящихся в соседних квартирах.

«Никто роутеры не перестраивает. Эта процедура требует квалификации и понимания предмета. У меня в подъезде 15 квартир, и все сидят на одной частоте. Естественно, они мешают друг другу. Те пользователи, которые продвинутые, они перепрограммируют свой роутер на другие частоты. Новейшие роутеры сами выбирают свободные каналы. Получается, что, когда вечером все выходят в Интернет, возникают помехи», - добавил старший научный сотрудник.

Ранее эксперт объяснил, чем необходимо руководствоваться при замене роутера. Как отметил эксперт в области высоких технологий Владислав Мартынов, устройства устаревают, что снижает скорость передачи данных. Если владельца устраивает скорость Интернета и габариты устройства, то ничего менять не нужно.

При установке нового роутера необходимо учитывать то, что это устройство является источником электромагнитного излучения радиочастотного диапазона, которое может быть вредно для здоровья человека.